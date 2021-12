Vídeos 06/12/2021 16:37 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Show de Naiara Azevedo em MT tem fã mirim 'entalado' em portão O show da cantora Naiara Azevedo em Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) no sábado (4) teve um momento inusitado, que foi registrado pela artista nas redes sociais. Um menino ficou preso embaixo do portão de saída dos bastidores para tentar tirar uma foto com a estrela. O menino, identificado apenas como Ryan, chora com um celular na mão enquanto pede por uma foto. "Para de ser doido. Que é isso menino? Calma", diz a cantora ao fã em um vídeo divulgado nos stories. Na passagem de Naiara por Mato Grosso, ela também mostrou o carinho de outro fã mirim, o Danilo, que foi visitá-la no hotel em que ela estava hospedada na cidade. O show também foi registrado pela cantora, que chamou ao palco a pequena Adelaide. "Ela estava chorando durante todo o início do show sentada sobre os ombros da mãe. Meu coração não aguenta ver isso", postou Naiara. A passagem da cantora por Cáceres fez parte da abertura do Natal de Luzes, evento festivo realizado pela prefeitura para comemorar o período natalino. O show foi gratuito.

