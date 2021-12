Vídeos 15/12/2021 12:06 Criança de 1 ano engasgada é salva por bombeiro em Nova Mutum - MT Uma criança de 1 ano, engasgou na tarde desta segunda-feira, 13 de dezembro, e os pais saíram correndo com a criança até uma unidade do Corpo de Bombeiros em Nova Mutum (238 km de Cuiabá). Conforme relatório do Corpo de Bombeiros, a mãe da criança ao perceber que o filho já estava desacordado e não respirava, colocou a criança no veículo da família e o levou até o CBM, o bombeiro militar que estava no local, pegou a criança e iniciou a manobra de desobstrução das vias áreas. Após a reanimação a criança foi levada para o hospital para avaliações medicas. Câmeras de segurança do quartel, flagraram o momento em que a mãe chega com a criança até o local, e como o bombeiro salva a vida da criança.

