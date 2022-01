Diante de um novo aumento no número de infecções da covid-19 e a circulação da variante Ômicron em Mato Grosso, o prefeito de Pontes e Lacerda (443 km de Cuiabá), Alcino Barcelos (Republicanos), utilizou as redes sociais para alertar à população que as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da cidade estão à beira do colapso. Na gravação, o gestor demonstrou preocupação com o aumento de casos no município e fez um apelo para que as pessoas se vacinem.

"Estamos consciente que a pandemia não acabou. Eu achei que esse pesadelo tinha passado e não passou. Ela está batendo na nossa porta de novo com uma nova variante, no Mato Grosso e no Brasil inteiro", disse. No vídeo publicado no Instagram na quinta-feira (6), Alcino explicou que a cidade passou vários dias com os leitos de UTI para atender pacientes com covid vazios. No entanto, com a alta de infecções, 9 das 10 vagas que estavam disponíveis já foram ocupadas.

"Nós ficamos várias dias com a UTI de Pontes e Lacerda, que tem 10 vagas, sem ninguém. Agora estamos com 9 internados. Bem provável que, matematicamente, vai lotar a UTI por esses dias ai", complementou.

Ao final, o chefe do Executivo ainda pediu que as pessoas mantenham o distanciamento e busquem as unidades de saúde para se vacinarem. Segundo o gestor, os imunizantes estão vencendo porque muitas pessoas não querem se imunizar com a segunda dose.

“Você que não vacinou ainda, vacine. Larga mão de ouvir esses lacradores, esses blogueiros e politiqueiros de plantão. Tá com dúvida? Procure seu médico [...] chega um momento grave como esse e você quer ouvir quem? Pessoal que quer views e compartilhamento? Estamos aqui em Pontes e Lacerda desesperados pedindo para as pessoas se vacinarem porque está vencendo vacina da segunda dose. Pessoal não vai vacinar. Só a vacina controlou a pandemia. Quem não enxerga isso aí? Tá claro!”, finalizou.