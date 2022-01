Vídeos 13/01/2022 15:12 G1MT Caminhoneira influencer fica ferida após grave acidente em MT Aline Fuchter ficou presa nas ferragens da carreta. Ela ficou conhecida nas redes sociais quando começou a compartilhar fotos de suas viagens. Uma caminhoneira ficou ferida após sofrer um acidente na BR-174, entre Pontes Lacerda e Porto Esperidião, a 483 km e 358 km de Cuiabá, respectivamente, nesta quinta-feira (13). Aline Fuchter, conhecida como ‘Musa das Estradas’, ficou presa nas ferragens da carreta que conduzia e foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local. A motorista estava na companhia da amiga Lauren Borges, que teve ferimentos leves. Nas redes sociais, Lauren afirmou que elas estão bem, mas que Aline foi hospitalizada e passa por uma cirurgia. “Estamos bem. Estamos vivas, Deus nos livrou do pior. Aline está no hospital passando por uma cirurgia no braço”, contou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que testemunhas contaram que Aline passou em cima de uma campana de freio quebrada que estava na pista e estourou o pneu dianteiro da carreta dela. Em seguida, segundo a PRF, ela perdeu o controle do veículo e bateu de frente com outro caminhão. A amiga dela e o motorista do segundo veículo envolvido tiveram ferimentos leves. Já Aline foi encaminhada com ferimentos graves à Santa Casa de Pontes e Lacerda. A caminhoneira fazia o transporte de soja no momento do acidente. A carga ficou espalhada na pista. Uma equipe da PRF está no local fazendo a remoção e a pista está parcialmente interditada. Aline Fuchter — Foto: Arquivo pessoal Quem é Aline Fuchter Aline Fuchter é caminhoneira há cerca de cinco anos e ficou conhecida nas redes sociais quando começou a compartilhar fotos de suas viagens. A influencer tem um canal no YouTube com mais de 1,4 milhão inscritos.

