Vídeos 15/01/2022 12:02 www.terra.com.br Meteoro é visto por moradores do Triângulo Mineiro Fenômeno apareceu na noite de sexta-feira, 14, em: Uberlândia, Patos de Minas, Nova Ponte, Santa Juliana, Pedrinópolis e Perdizes Os moradores do Triângulo Mineiro assistiram, na noite de sexta-feira, 14, a entrada de um meteoro na atmosfera da Terra. O fenômeno foi relatado por moradores nas cidades de: Uberlândia, Patos de Minas, Nova Ponte, Santa Juliana, Pedrinópolis e Perdizes nas redes sociais. Não houve relatos de danos causados pela queda, mas moradores puderam sentir o impacto da colisão. Segundo relatos, o chão tremeu e um estrondo pôde ser ouvido. Câmeras de segurança das cidades gravaram o momento da queda. Esse fenômeno não é inédito. Em maio de 2020, um brilho foi visto no céu nas cidades do Alto Paranaíba. À época, o ponto de maior brilho do objeto ocorreu próximo a cidade de Tiros e o estrondo causado pelo deslocamento do ar causou tremores de portas, janelas e telhados. Em agosto de 2021, um fenômeno considerado como surto de meteoros foi registrado pelo observatório instalado em Patos de Minas. A atividade, que foi vista com mais intensidade nas Américas do Norte e Sul, ficou registrada em vários vídeos.

Não houve registro de queda de detritos no solo e o surto foi melhor visto nas américas, principalmente, por causa do horário.

