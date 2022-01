Vídeos 22/01/2022 16:22 Gazeta Digital MT - Mulher leva tapa no meio da rua; polícia procura agressor Equipes da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres (225 km ao Oeste de Cuiabá) buscam por um agressor que foi flagrado por câmeras de segurança batendo em uma mulher no meio da rua do bairro Cavalhada 3, nesta sexta-feira (21). As imagens começaram a circulas nas redes sociais e logo ganharam destaques nos sites e meios de comunicação. Vítima estava andando apressada até ser alcançada pelo agressor, que passa a sua frente. Ele para, com a mão apontada na direção do seu rosto, parece fazer ameaças enquanto ela tenta sair da sua direção. Mas, em determinado momento, ele desfere um forte tapa na cara da vítima, que quase caí. Em seguida, ele volta a fazer novas falas apontando o dedo, enquanto ela leva a mão ao rosto. A mulher começa a caminhar e ele vai atrás. O vídeo acaba. A delegada Judá Maali, afirmou à imprensa que assim que tomou conhecimento do caso, buscou saber se havia registro da agressão. Infelizmente, a vítima não registrou nenhuma queixa contra o agressor, mas a delegada afirmou que ainda assim, as medidas serão tomadas para reprimir ações dessa natureza. O agressor já foi identificado e deve ser autuado nos próximos dias. Violência doméstica é crime e deve ser denunciada.

