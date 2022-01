Vídeos 23/01/2022 13:51 Lian Lucas, Centro América FM Agricultor entra em desespero ao ver colheitadeira sem seguro ser destruída pelo fogo; veja vídeo Maquinário custava R$ 1,74 milhão. Era considerada a melhor colheitadeira da propriedade rural. Uma colheitadeira ficou completamente destruída após pegar fogo enquanto ainda estava em uso pelo agricultor. O produtor não se feriu, mas ficou com um prejuízo de R$ 1,74 milhão, já que a máquina estava sem seguro. O caso aconteceu na ultima quinta-feira (20) em uma fazenda , localizada no município de Vera, a 486 km de Cuiabá. O produtor Valcir Strapasson é o dono da colheitadeira, ele conta que conseguiu pular antes que uma tragédia maior acontecesse. “Parecia uma bomba atômica. A minha sorte é que consegui prever um pouco antes o que estava acontecendo. Comecei a sentir um cheiro diferente. Caiu óleo diesel na máquina e só deu tempo de abrir a porta e sair correndo”, contou. Segundo o produtor rural, a colheitadeira era o melhor maquinário de sua propriedade. Mas, o seguro do equipamento estava vencido e agora terá que arcar com o prejuízo. O agricultor que estava no início da colheita dos 1,2 mil hectares da sua propriedade, ele afirma que o caso vai afetar o seu planejamento, já que este seria o momento de se capitalizar para os próximos anos. No entanto, refazendo as contas, vai inviabilizar o plantio de soja e do milho, porque os custos subiram e há grãos avariados.

