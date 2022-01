Vídeos 28/01/2022 09:39 Alta Floresta: Bombeiros capturam jiboia em muro de residência O Corpo de Bombeiros resgatou uma jiboia na rua Marechal Deodoro no bairro Jardim Imperial em Alta Floresta. A serpente de um metro e meia estava próxima ao muro da residência. Com uso de técnica apropriada e equipamentos específicos, os bombeiros capturaram a serpente, que logo após foi solta em área de preservação permanente. Características As jiboias são animais que possuem um grande corpo comprido e cilíndrico. O seu tamanho é uma característica marcante, sendo observados indivíduos de até quatro metros de comprimento. As fêmeas, quando comparadas aos machos, destacam-se por apresentarem um tamanho maior. As jiboias são animais que apresentam uma expectativa de vida relativamente alta. Em média, esses animais podem viver de 25 a 30 anos.

Voltar + Vídeos