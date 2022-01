Vídeos 29/01/2022 16:59 Vídeo mostra suposto cadáver levantando em necrotério Tem muito medo da morte ou de histórias bizarras e assustadoras? Se sim, vou te adiantando a não seguir com a leitura desse texto. Mas, se a curiosidade permitir que você prossiga, vai se deparar com algo surreal. O necrotério é um local que desperta repulsa em muita gente, afinal, é lá onde ficam os cadáveres à espera de necropsia ou identificação. E é lá também, que se ouve inúmeras histórias inacreditáveis, de deixar qualquer um com frio na barriga. Recentemente, um caso assustador deu o que falar nas redes sociais após um vídeo ser compartilhado e mostrar um suposto cadáver se levantando da maca em um necrotério. As imagens rapidamente começaram a circular pelo mundo inteiro. E o pior, tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Arrepiou? Nas imagens, é possível observar o momento em que um homem começa a se mexer em cima da maca e tira um dos braços para fora do lençol. Depois, ele começa a observar tudo, como se quisesse saber o que estava acontecendo ou onde estava. O suposto cadáver fica alguns minutos olhando o local, até que se decide levantar da maca. As imagens teria sido feitas pela câmera de segurança do necrotério da cidade de Tver, na Rússia. Nos sites de notícias, não há informações sobre a identidade do homem. Também não informações sobre o desfecho do caso. A verdade é que os internautas ficaram em choque. E você, o que achou? Será verdade?

