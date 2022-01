Um vídeo de uma câmera de segurança nas proximidades do local onde ocorreu um assalto na casa do policial militar de Colíder, mostra toda a ação dos bandidos. O policial e o entregador de Açai que ele encomendou são rendidos por três bandidos armados que agem com violência e os levam para dentro.

Minutos depois o portão se abre novamente e a cena mostra os bandidos empurrando o policial e dando dois tiros para o alto. Em seguida, entram por algum tempo e saem correndo após o policial ter recuperado sua arma. Dois bandidos saem, disparam novamente mais alguns tiros e correm. O terceiro, último a sair, corre já meio cambaleando por ter sido baleado.

Este último foi localizado já sem vida.