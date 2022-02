Vídeos 02/02/2022 08:16 MidiaNews Vídeos mostram carro invadindo oficina; motorista estava bêbado Ele subiu o canteiro da rua e derrubou o portão; acidente ocorreu no domingo em Tapurah Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista bêbado perde o controle e invade uma oficina mecânica em Tapurah (a 430 km de Cuiabá). O acidente ocorreu no domingo (30). Nas imagens é possível ver quando o condutor, que dirigia um Gol, faz o retorno na Avenida Mato Grosso sentido Avenida Brasil. No entanto, durante a manobra ele perde o controle e sobe o canteiro. Desgovernado, o carro segue em alta velocidade e bate no portão da empresa, derrubando o obstáculo e invadindo o estabelecimento. O Gol só para quando colide com o carro de um cliente que estava na empresa, estragando o para-choques. Além disso, ele também danificou uma caixa de ferramentas e uma porta de vidro. Segundo relatou a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de embriaguez, como falta de equilíbrio, cheiro de álcool, fala enrolada e olhos avermelhados. Após o acidente, ele confessou aos policiais que estava em uma boate, onde havia consumido bebida alcoólica. O motorista foi encaminhado para a delegacia e um boletim de ocorrência sobre o acidente foi confeccionado pela Polícia Civil. Não foi informado o valor do prejuízo para a empresa.

