Vídeos 02/02/2022 16:54 Só Notícias/Cleber Romero e Luan Cordeiro (fotos: reprodução) Peixoto de Azevedo: Caminhão cai em rio e motorista morre preso às ferragens; passageiro se salva O acidente envolvendo um caminhão (marca e modelos não informados) ocorreu numa ponte que dá acesso à comunidade Travessão 7, no Distrito de União do Norte, que pertence ao município de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), hoje, na final tarde. Um soldado do Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) informou, ao Só Notícias, que o motorista morreu presos às ferragens. Já o passageiro conseguiu sair da cabine e se salvou. A identidade dele ainda será confirmada. “Uma equipe com quatro militares está no local para fazer o trabalho de retirada do corpo dele. Será necessário um caminhão guincho para levantar a cabine para conseguir ter acesso ao caminhoneiro”, explicou o soltado. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram comunicadas para analisar o local do acidente.

O passageiro deverá ser ouvido para ajudar esclarecer as possíveis circunstâncias de como o caminhão caiu da ponte e ficou parcialmente submerso.

