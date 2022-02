Vídeos 06/02/2022 08:51 Dois suspeitos são mortos em confronto com a Força Tática em Colíder Dois suspeitos, ainda não identificados, morreram na noite deste sábado (05), em confronto com policiais militares da Força Tática, em Colíder. A guarnição policial abordou os suspeitos, que não respeitaram a ordem de parada e apontaram uma arma para a guarnição, que reagiu, próximo da entrada da comunidade Café Norte. Os suspeitos estavam em um VW Gol, preto, sentido norte da MT-320, quando ocorreu o confronto com a polícia. O condutor do Gol foi alvejado, assim como o outro suspeito, que era passageiro do veículo. Os dois morreram no local.

