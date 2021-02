Vídeos 01/02/2021 09:56 Redação I Nativa News Uma pessoa morre carbonizada em colisão entre carro e caminhão na MT-208 Uma pessoa morreu carbonizada após colisão frontal entre um caminhão e um carro na MT-208, entre os municípios de Nova Monte Verde a Alta Floresta. O acidente ocorreu cerca de 98 quilômetros de Alta Floresta por volta das 7h20 desta segunda-feira (01). De acordo testemunhas o carro Renault Duster de cor branca, conduzido pelo jovem Edson Daniel, que morreu na hora. O carro em que ele estava pegou fogo após colisão e o motorista teve o corpo carbonizado. Já o condutor do caminhão não teria sofrido ferimentos graves e aguardou a chegada da Polícia Civil e Perícia Técnica no local onde muitas pessoas que passavam, paravam aterrorizadas com o ocorrido e outras já registrando o cenário da tragédia.

Fotos e vídeos viralizaram na internet pouco tempo depois. Áudios de outros motoristas que passavam pelo local também se espalhavam por grupos de aplicativo whatsapp, falando sobre o acidente que teria ocorrido após perda de controle do volante de um dos veículos que bateram de frente. O Duster teria saído da sua mão e invadido a preferencial, mas a Polícia checará todas as informações para desvendar as causas da tragédia. Daniel como era conhecido, é da região de Alta Floresta e segundo informações, atuava em um banco na cidade de Nova Bandeirantes. O pai dele é gerente do restaurante do Del Moro Supermercados, loja matriz. A tragédia pegou não apenas familiares, mas amigos e conhecidos que ficaram em choque.

O outro motorista é de uma empresa de transporte de encomendas e segundo uma fonte, saiu da cidade de Nova Bandeirantes para a sede em Alta Floresta. O acidente aconteceu no trecho conhecido como Bacaeri, cerca de 100 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta.

O trânsito no local ficou parcialmente interditado até que o cenário fosse periciado. Com informações Arão Leite Jornal da Cidade

