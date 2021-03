Vídeos 01/03/2021 17:11 Após críticas ao sotaque, 'cavalinho do Cuiabá' reaparece no Fantástico com 'cuiabanês' afiado; veja vídeo Após os cuiabanos ‘tchamarem na xinxa’, o cavalinho do Fantástico apareceu na noite deste domingo (28) com um sotaque ‘tinindo de bom’. Teve ‘vôte’, ‘cabeça de pacu’ e até ‘tchapa e cruz’. A saga do ‘Cavalinho do Cuiabá’ no programa do Fantástico foi marcada por críticas e depois elogios dos cuiabanos e mato-grossenses. A primeira aparição do personagem gerou polêmica pela falta de regionalismo no sotaque, resultando em grande repercussão.



Disseminada nas redes até chegar ao alcance do global Fantástico, as queixas em torno da mascote foram analisadas pelo programa até que, na última sexta-feira (26), Tadeu Shmidt compartilhou em seu perfil de Instagram que a problemática em seria resolvida.



A primeira aparição da mascote aconteceu no dia 21 de fevereiro, frustrando os telespectadores cuiabanos que aguardavam, ansiosamente, a estreia do ‘dourado’ na tela da TV Globo. Com sotaque caipira genérico sem muita identificação com o regionalismo de Mato Grosso, os mato-grossenses e, principalmente, os cuiabanos sentiram falta do ‘cuiabanês’.



No instagram, o responsável por manipular o boneco pediu desculpas, disse que a gravação foi feita às pressas e que não houve tempo para estudar e regionalizar o personagem. Porém, ele prometeu que o boneco será tratado com bastante cuidado e que o sotaque estará presente nas próximas aparições.



Já na última sexta-feira (26), o apresentador do programa dominical Tadeu Shmidt compartilhou em seu perfil de instagram que novidades em torno da mascote viriam à tona na próxima edição do quadro, que foi ao ar neste domingo (28).



No mesmo dia, o influenciador digital cuiabano, Didie Provenzano, o ‘Xomano que Mora Logo Ali’, disse, também no instagram, que a produção do cavalinho havia entrado em contato para resolver e estudar a questão do sotaque cuiabano que faltara no cavalinho.



Promessa cumprida pela produção do dominical da TV Globo, o sotaque ‘cuiabano’ foi aprimorado pelo intérprete da mascote no Fantástico, Quiá Rodriges, com ajuda de Romeu Benedicto, o popular Totó Bodega.



Em seu perfil no Instagram, Benedicto disse que está ajudando o responsável por manipular o boneco, que "está muito dedicado". Conforme Romeu explicou para um de seus seguidores, "na primeira vez vocês não vão ver um cuiabanes à risca, mas já vamos ver as nossas expressões sendo faladas para todo Brasil, e a cada vez que o cavalinho aparecer ele vai estar bem melhor no cuiabanês, estou cuidando disso pessoalmente".



Para alívio dos cuiabanos de ‘tchapa e cruz’, o problema foi resolvido e, Após os cuiabanos ‘tchamarem na xinxa’, o cavalinho do Fantástico apareceu na noite deste domingo (28) com um sotaque ‘tinindo de bom’. Teve ‘vôte’, ‘cabeça de pacu’ e até ‘tchapa e cruz’.

