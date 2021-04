Nativa News

Vídeos 14/04/2021 07:26 Gazeta Digital Homicida cobra R$ 50 e dá pedrada na cabeça de devedor em Cuiabá Um homem foi detido pela Polícia Militar após atingir outro homem com uma pedrada na cabeça durante uma briga no bairro Parque Geórgia, em Cuiabá. De acordo com informações, ele teria ido até o local cobrar uma dívida de R$ 50. Mas os dois acabaram discutindo e o suspeito jogou uma pedra contra o rival atingindo na cabeça. Outras pessoas teriam entrado na briga para defender o homem agredido e teriam tentado esfaquear o agressor. O homem apedrejado foi encaminhado para uma unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes. Após checagens, foi constatado que ele possui várias passagens pela Polícia, sendo que uma delas é pelo crime de homicídio. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia.

